Генпрокуратура уличила более 30 чиновников в нарушении запрета на владение счетами в иностранных банках
Генеральная прокуратура по итогам проверки, проведенной в 2021 году, выявила 31 факт нарушения чиновниками антикоррупционного законодательства в части иностранных счетов
Генеральная прокуратура по итогам проверки, проведенной в 2021 году, выявила 31 факт нарушения чиновниками антикоррупционного законодательства в части иностранных счетов.
Глава ведомства Игорь Краснов сообщил, что у госслужащих были выявлены счета и вклады в иностранных банках, а также акции зарубежных компаний. В 2020 году таких нарушений было выявлено в 4,5 раза меньше.
В качестве примера генпрокурор привел ситуацию с супругой врио главы Минспорта Пензенской области, у которой нашли ценные бумаги иностранной нефтегазовой компании. Министр в итоге был уволен с формулировкой «в связи с утратой доверия».
В соответствии с федеральным законом «О противодействии коррупции», депутатам, сенаторам, чиновникам, их супругам и детям запрещается иметь счета и вклады в зарубежных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами.