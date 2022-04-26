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26 апреля 2022, 15:45

Эстонские таможенники задержали крупную партию кокаина в контейнерах с бананами для России

Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в ходе совместной операции с полицией Голландии, таможней Финляндии и Европолом обнаружили в эстонском порту Мууга 3,5 тонны кокаина

Эстонские таможенники задержали крупную партию кокаина в контейнерах с бананами для России
Фото: Policiya

Сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) Эстонии в ходе совместной операции с полицией Голландии, таможней Финляндии и Европолом обнаружили в эстонском порту Мууга 3,5 тонны кокаина.

В налогово-таможенном департаменте сообщили, что контрабандный груз был выявлен 21 марта на судне Milan Express, которое вышло из Роттердама 5 марта. Страной назначения для большей части арестованных контейнеров была указана Россия.

По документам, в контейнерах перевозились бананы из Эквадора, Однако проверка показала, что в них находятся 72 черных мешка с пачками, упакованными в пленку и заклеенными клейкой лентой. В каждой пачке содержался твердый порошок белого цвета, а экспертиза показала, что это вещество – кокаин.

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