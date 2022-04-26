В Ульяновской области вооруженный ружьем мужчина застрелил двух детей и нянечку
Мужчина явился в детский сад с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа и открыл стрельбу. В садике нет своего охранника, так как учреждение охраняется при помощи тревожной кнопки
В поселке Вешкайма Ульяновской области неизвестный застрелил в детском саду «Рябинка» двух детей и нянечку. Злоумышленник покончил с собой.
Telegram-канал 112 пишет, что мужчина явился в детский сад с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа и открыл стрельбу. В садике нет своего охранника, так как учреждение охраняется при помощи тревожной кнопки.
Baza сообщает, что на детский сад «Рябинка» мог напасть 68-летний Александр Дронин. Именно на него зарегистрировано ружье, из которого велась стрельба. По другим данным, Дронин (по описанию знакомых) седой пожилой мужчина, а стрелок из детского сада (со слов очевидцев) выглядел намного моложе. Опознание стрелка затрудняет тот факт, что после суицида у него оказалось обезображено лицо.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что семьям погибших будет оказана медицинская, психологическая и социальная помощь.
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В совершении преступления подозревается 26-летний Руслан Ахтямов. Известно, что утром во вторник вместе с пенсионером Александром Дрониным он поехал в лес пострелять из ружья. Самого пенсионера найти пока не удалось.