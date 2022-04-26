Чеченский депутат, угрожавший «отрезать головы» оппонентам Кадырова, стал Героем России
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Он также приходится двоюродным братом главе республики Рамзану Кадырову
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову. Он также приходится двоюродным братом главе республики Рамзану Кадырову.
Звание Героя России чеченский депутат получил за «мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины».
Рамзан Кадыров в свою очередь сообщал, что Адам Делимханов командовал чеченскими силами, которые находились в районе Мариуполя.
Напомним, что в Турции депутата Госдумы считают одним из заказчиков покушения на чеченских оппозиционеров, проживающих живущих в этой стране. Кроме того, Адам Делимханов ранее публично угрожал «отрезать головы» членам семьи бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, которые являются критиками режима Рамзана Кадырова. Никакой ответственности депутат за публичную угрозу убийством не понес.