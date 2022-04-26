Двое муниципальных депутатов Красносельского района Москвы стали фигурантами дела о фейках про российскую армию
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Елены Котеночкиной и депутата Алексея Горинова по новой статье о распространении фейковой информации о действиях российской армии
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы Совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Елены Котеночкиной и депутата Алексея Горинова по новой статье о распространении фейковой информации о действиях российской армии в Украине. Ранее в совете прошли обыски.
Мундеп Илья Яшин сообщил, что Елена Котеночкина в настоящее время находится за пределами России, а Алексея Горинова после обыска по месту жительства увезли в Следственный комитет.
Яшину следователи «предложили добровольно явиться на допрос в уголовный розыск».
Предполагается, что уголовное дело против мундепов Красносельского района было заведено по факту их высказываний против проведения спецоперации в Украине на заседаниях совета.