Власти Польши ввели санкции против «Газпрома», «ФосАгро» и Wildberries
Власти Польши обнародовали первый собственный санкционный список, в который вошли российские бизнесмены, политики и компании. Всего в этом списке 50 имен и названий юридических лиц
Власти Польши обнародовали первый собственный санкционный список, в который вошли российские бизнесмены, политики и компании.
Всего в этом списке 50 имен и названий юридических лиц. Среди них миллиардер Олег Дерипаска, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук, совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман, основатель группы «Сафмар» Михаил Гуцериев и его брат Саит-Салам Гуцериев, основной акционер «Акрона» Вячеслав Кантор, гендиректор Kaspersky Евгений Касперский, миллиардер Андрей Мельниченко и его жена Александра, владелец «Северстали» Алексей Мордашов, глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин, основатель 1С Борис Нуралиев, член правления «ФосАгро» Тимур Рашидов», основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг и глава фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев, сообщает РБК.
В числе компаний, которые попали под санкции властей Польши, оказались «Газпром», «Новатэк», «Акрон», «КамАЗ», «Лаборатория Касперского», Wildberries, 1С-Poland, «Еврохим Польша», СУЭК Polska, «Северсталь Дистрибуция», «ФосАгро» и «ФосАгро Polska» и другие.