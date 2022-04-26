Финский концерн Valio передал свой российский бизнес другому собственнику
По условиям сделки, «Велком» получил права на бренд плавленых сыров Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров, расположенный в Московской области
Финский концерн Valio, который среди прочего производит популярный сыр Viola и Oltermanni, продал свой российский бизнес компании «Велком».
По условиям сделки, «Велком» получил права на бренд плавленых сыров Viola и завод по выпуску плавленых и полутвердых сыров, расположенный в Московской области.
Компания «Велком» до конца текущего года (столько длится переходный период) будет продавать продукцию торговых марок, принадлежащих Valio, но не вошедших в сделку, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Передача российского бизнеса другому собственнику позволит продолжить производство и продажу продукции под брендом Viola, а также сохранить локальный ассортимент в условиях санкций.
Напомним, что финский концерн Valio приостановил работу в России из-за спецоперации в Украине. Всего с российского рынка с конц февраля ушли около 750 иностранных компаний.