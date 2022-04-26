В Москве силовики проводят обыск в Совете муниципальных депутатов Красносельского района
В Москве сотрудники следственных органов проводят обыск в Совете депутатов Красносельского районы. Об этом сообщил муниципальный депутат и бывший глава совета Илья Яшин
Фото: rtvi.com
В Москве сотрудники следственных органов проводят обыск в Совете депутатов Красносельского районы. Об этом сообщил муниципальный депутат и бывший глава совета Илья Яшин.
По словам политика, силовики также пришли с обыском в квартиру мундепа Алексея Горинова. После обыска он был доставлен в Следственный комитет.
Яшин предположил, что обыски связаны с высказываниями муниципальных депутатов Красносельского района против спецоперации в Украине. «Мне известно, что в прокуратуру против нас было направлено сразу несколько доносов — в том числе от имени депутатов Госдумы Хинштейна и Леонова, а также от имени телеведущего Караулова. Так что мы к подобному развитию событий были готовы», – написал политик в Telegram-канале.