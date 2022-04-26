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26 апреля 2022, 10:59

Пассажирам, вылетающим из России в Армению и Белоруссию, разрешат совершать покупки в duty free

Пассажирам, которые вылетают из российских аэропортов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут разрешить совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли duty free

Пассажирам, вылетающим из России в Армению и Белоруссию, разрешат совершать покупки в duty free
Фото: izmir.mydutyfree.net

Пассажирам, которые вылетают из российских аэропортов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут разрешить совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли duty free. Сейчас покупки в этих магазинах доступны только пассажирам, которые вылетают в другие страны.

Предложение разрешить данной категории пассажиров доступ в магазины duty free содержится в дополнительном перечне мер по обеспечению развития российской экономики в условиях западных санкций. Данное предложение внесла организация «Опора России».

Как сообщают «Ведомости», Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг положительно оценили данную инициативу. Таким образом, магазины duty free будут открыты для тех, кто вылетает в Армению, Белорссию, Казахстан и Кыргызстан.

Напомним, что в рамках санкций из-за спецоперации в Украине страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Кроме того, перевозчики не могут летать за границу на импортных самолетах, взятых в лизинг, из-за высоко риска ареста лайнеров. По этим причинам отечественные авиакомпания значительно сократили свои международные программы, а из-за снижения пассажиропотока московские аэропорты ввели режим «простоя» для части сотрудников. Посещаемость и выручка в магазинах duty free, соответственно, тоже упала.

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