Пассажирам, вылетающим из России в Армению и Белоруссию, разрешат совершать покупки в duty free
Пассажирам, которые вылетают из российских аэропортов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут разрешить совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли duty free
Пассажирам, которые вылетают из российских аэропортов в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), могут разрешить совершать покупки в магазинах беспошлинной торговли duty free. Сейчас покупки в этих магазинах доступны только пассажирам, которые вылетают в другие страны.
Предложение разрешить данной категории пассажиров доступ в магазины duty free содержится в дополнительном перечне мер по обеспечению развития российской экономики в условиях западных санкций. Данное предложение внесла организация «Опора России».
Как сообщают «Ведомости», Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минпромторг положительно оценили данную инициативу. Таким образом, магазины duty free будут открыты для тех, кто вылетает в Армению, Белорссию, Казахстан и Кыргызстан.
Напомним, что в рамках санкций из-за спецоперации в Украине страны Евросоюза закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Кроме того, перевозчики не могут летать за границу на импортных самолетах, взятых в лизинг, из-за высоко риска ареста лайнеров. По этим причинам отечественные авиакомпания значительно сократили свои международные программы, а из-за снижения пассажиропотока московские аэропорты ввели режим «простоя» для части сотрудников. Посещаемость и выручка в магазинах duty free, соответственно, тоже упала.