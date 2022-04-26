Депутаты ЛДПР предложили амнистировать нарушителей ПДД. Но не всех
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили проект постановления об амнистии граждан, совершивших административные нарушения в области дорожного движения
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили проект постановления об амнистии граждан, совершивших административные нарушения в области дорожного движения. Авторы инициативы считают, что данная мера позволит поддержать россиян в условиях кризиса, вызванного беспрецедентными санкциями Запада.
Депутат Ярослав Нилов отметил, что амнистия распространяется на все штрафы, предусмотренные главой 12 КоАП «Административные правонарушения в области дорожного движения».
При этом исключением станут штрафы за управление автомобилем в пьяном виде, передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения, и невыполнение водителем требования о прохождения медицинского освидетельствования, пишет РБК.
Ранее инспекторам ГИБДД рекомендовали не выписывать водителям штрафы за незначительные нарушения ПДД и сосредоточиться на борьбе со злостными нарушениями, например, управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.