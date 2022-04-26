Четыре самоубийства топ-менеджеров российских компаний, связанных с Путиным, признали «подозрительными»
С начала текущего года уже четверо богатых российских бизнесменов были найдены мертвыми в результате очевидного «самоубийства» при странных обстоятельствах. Все погибшие были так ил иначе связаны с Кремлем
С начала текущего года уже четверо богатых российских бизнесменов были найдены мертвыми в результате очевидного «самоубийства» при странных обстоятельствах. Все погибшие были так ил иначе связаны с Кремлем.
Издание Mirror пишет, что «самоубийства» четырех топ-менеджеров российских газовых компаний, которые могут быть связаны с окружением Владимира Путина, многие считают «подозрительными».
Напомним, что мультимиллионер Сергей Протосеня вместе с женой и дочерью были найдены мертвыми на своей вилле в Испании. Он был бывшим заместителем председателя компании «Новатэк», связанной с друзьями Владимира Путина Геннадием Тимченко и Петром Колбиным.
Несколькими днями ранее бывший вице-президент Газпромбанка Владислав Аваев был найден мертвым в своем московском пентхаусе вместе с женой Еленой и дочерью Марией. Есть подозрения, что смерть могла быть инсценирована как самоубийство, хотя следователи все еще проводят расследование.
Как сообщает Telegram-канал «Можем объяснить», два инцидента «объединяют прежние места работы пострадавших — оба связаны с ближайшим окружением Путина».
Однако в этом году произошли еще две смерти видных руководителей газовой отрасли. Так, на следующий день после начала спецоперации в Украине нашли мертвым 61-летнего Александра Тюлакова, высокопоставленного чиновника по финансам и безопасности «Газпрома». Тело мужчины обнаружила любовница в его доме стоимостью 500 тысяч фунтов стерлингов. По неподтвержденным официально данным, Тюлаков был жестоко избит незадолго до того, как «покончил с собой».
Тремя неделями ранее в том же поселке Ленинский в Ленинградской области был найден мертвым 60-летний Леонид Шульман - начальник отдела транспорта «Газпром инвест». Его тело с множественными ножевыми ранениями в луже крови на полу ванной комнаты. Содержание найденной записки не разглашается, а Следственный комитет России, как сообщается, отказался обсуждать обстоятельства смерти.
«Итак, при странных и похожих обстоятельствах гибнут семьи менеджеров двух ключевых частных компаний, распоряжающихся деньгами путинского окружения», - отмечает телеграм-канал.