26 апреля 2022, 02:42
Владимир Путин распорядился выделить субсидии аэропортам южных городов
Речь идет о воздушных гаванях, где с начала спецоперации в Украине действуют ограничения на полеты. Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты
Фото: drivenew.ru
Президент Владимир Путин обратился к правительству с поручением до 30 апреля выделить субсидии аэропортам Южной и Центральной части страны.
Речь идет о воздушных гаванях, где с начала спецоперации в Украине действуют ограничения на полеты. Это аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
Кроме того, глава государства распорядился предоставить российским авиакомпаниям субсидии на возврат пассажирам денег за билеты на международные рейсы, отмененные из-за санкций. По данным РИА Новости, речь идет о бюджетных ассигнованиях в размере 110 млрд рублей.