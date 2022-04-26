«Аэрофлот» уступил лидерство по числу перевезенных пассажиров своему главному конкуренту
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» уступила своему главному конкуренту S7 Airlines первое место по числу перевезенных пассажиров. Причем второе место занял лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот»)
Государственная авиакомпания «Аэрофлот» уступила своему главному конкуренту S7 Airlines первое место по числу перевезенных пассажиров. Причем второе место занял лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот»).
В марте 2022 года S7 перевезла 986 тысяч пассажиров, «Победа» - 911 тысяч пассажиров, «Аэрофлот» - 837 тысяч, а «Россия» - 456 тысяч человек. При этом общий пассажиропоток группы сократился на 20,4% (и составил до 2,2 млн человек, сообщает РБК.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине власти Евросоюза ввели санкции против российской авиации. Страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для российских перевозчиков и потребовали от них вернуть лизинговые самолеты. Из-за последнего требования авиакомпаниям пришлось значительно сократить свои международные полетные программы.