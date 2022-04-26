26 апреля 2022, 01:05
МИД России сообщил о высылке 40 сотрудников посольства Германии
Министерство иностранных дел России вечером 25 апреля сообщило о высылке 40 сотрудников немецкого посольства. Соответствующая нота была вручена послу Германии в РФ Гезе Андреасу фон Гайру
Фото: flightradars24.ru
Министерство иностранных дел России вечером 25 апреля сообщило о высылке 40 сотрудников немецкого посольства. Соответствующая нота была вручена послу Германии в РФ Гезе Андреасу фон Гайру.
В МИД РФ сообщи, что высылка немецких дипломатов стала ответом на аналогичные действия Берлина.
В начале апреля Германия объявила 30 сотрудников российского посольства персонами нон грата. Дипломатов обвинили в том, что они ежедневно работали «против свободы и единения общества».
С начала спецоперации в Украине европейские страны выслали около 400 российских дипломатов в знак протеста против действий Вооруженных сил РФ.