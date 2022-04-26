«Досье» опубликовал расследование о роскошной жизни замглавы Минобороны, ответственной за оборонный бюджет
Центр расследований «Досье» опубликовал расследование о замглавы Минобороны России Татьяне Шевцовой, которая отвечает за оборонный бюджет. Чиновница занимается аудитом Минобороны, контролем за финансовыми потоками ведомства, работой с банками
Центр расследований «Досье» опубликовал расследование о замглавы Минобороны России Татьяне Шевцовой, которая отвечает за оборонный бюджет. Чиновница занимается аудитом Минобороны, контролем за финансовыми потоками ведомства, работой с банками, благотворительными фондами, а также курирует патриотическое направление.
Татьяна Шевцова пришла работать в Минобороны, когда его главой был Анатолий Сердюков (до этого они вместе работали в Федеральной налоговой службе). Однако после возбуждения громкого дела о хищениях в «Оборонсервисе», фигуранткой которого стала близкая подруга главы Минобороны Евгения Васильева, Шевцова сама пошла в военную контрразведку ФСБ и предложила дать показания на своего начальника, пишет «Досье» со ссылкой на источники в ФСБ и оборонном ведомстве.
Возможно, этот шаг помог Татьяне Шевцовой сохранить за собой пост замглавы Минобороны при новом руководителе Сергее Шойгу.
При новом министре героиня расследования занималась строительством «главного храма Вооруженных сил РФ» в подмосковном парке «Патриот». Чиновница была связующим звеном между банками, с которыми работает Минобороны, и фондом «Воскресение», который собирал пожертвования.
В 2018 году г-жа Шевцова обратилась к миллиардеру Андрею Бокареву с просьбой выделить средства на создание музыкального клипа в память о погибших в Сирии российских военных. В ролике должны были сняться Тимати и Егор Крид, но премьера клипа так и не состоялась.
Зато специально к юбилею Татьяны Шевцовой в 2019-м году сняли другой клип на мотив композиции из фильма «Варьете» с Лайзой Минелли под названием «Мани, мани». Текст переделанной песни намекал на то, что «бюджетный спецназ» оставляет себе значительные суммы, а армию приходится вооружать «на три рубля» и постоянно «варить кашу из топора».
По данным «Досье», в 2019 году чиновница и ее муж Анатолий купили дачу в подмосковном поселке Архангельское у фигуранта дела о хищении средств в Межтрастбанке Сергея Липатова. Когда-то это здание находилось на балансе Управления делами президента. Соседями Татьяны Шевцовой являются Дмитрий Медведев, Герман Греф, Дмитрий Козак, Валерий Зорькин и другие.
Кроме того, у Шевцовых есть недвижимость в поселке Парголово под Петербургом, который называют «питерской Швейцарией», и два джипа Mercedes с номерами серии AAA. Примечательно, что эти джипы часто видят в жилом комплексе премиум-класса Barrin House, квартиры в котором стоят от 77 млн до 400 млн рублей.
Муж замминистра Анатолий Шевцов входит в число соучредителей ООО «ЗАО Трек-Э композит» (производство протезов), ООО «Северо-Западный таможенный комплекс» (СЗТК) и ООО «Технология» (производство кожаных изделий). «ЗАО Трек-Э композит» является партнером крупнейших российских госкорпораций «Росатома» и «Ростеха».
Расследователи также выяснили, что в свободное от подготовки российской армии к борьбе с НАТО время Татьяна Шевцова старается приобщить своего младшего сына Артема к европейской культуре. Гувернанток и педагогов мальчику подбирают в «недружественной» Великобритании через международное агентство. Другой сын Шевцовой – Егор – работает в Сбербанке на руководящей должности.
Есть у Татьяны Шевцовой «правая рука» - Марина Балакирева, возглавляющая департамент строительства. В этом департаменте регулярно обнаруживаются утечки бюджетных средств, а последний скандал произошел год назад. Тогда сотрудники ФСБ выявили хищение 4,8 млрд рублей при строительстве объектов Минобороны.
В аппарате Шевцовой также служит подполковник Павел Сысенко, который заказывает пропуска в здание Минобороны, занимается учетом и бережным хранением материальных ценностей в приемной замминистра. По данным «Досье», подполковник служит и денщиком семьи Шевцовых. Он сопровождает их младшего сына к месту отдыха в «Артек» и обратно, устраивает генеральский быт и отдых, преимущественно в странах НАТО.
Отметим, что спецоперация в Украине показала, что российская армия вопреки огромным финансовым вливаниям оказалась не такой уж подготовленной и современной. Военные эксперты отмечают, что у Вооруженных сил РФ устаревшие оборудование и технологии связи, что не позволило России завершить спецоперацию по «денацификации» соседней страны за 78 часов. Напомним, что боевые действия длятся уже два месяца.