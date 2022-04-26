26 апреля 2022, 00:06
Прибалтийские туроператоры потребовали от турецких гостиниц выселить россиян
По данным турецких СМИ, пойти на такой шаг компанию TUI Tantur вынудили прибалтийские туристические компании. Они выдвинули ультиматум, согласно которому в отелях, в которых отдыхают прибалты, не должно быть россиян
Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI направил во все отели страны письмо с требованием отменить бронирования российских туристов.
По данным турецких СМИ, пойти на такой шаг компанию TUI Tantur вынудили прибалтийские туристические компании. Они выдвинули ультиматум, согласно которому в отелях, в которых отдыхают прибалты, не должно быть россиян. Туркомпании потребовали выселить из этих гостиниц российских туристов и отменить все брони из РФ.
Данное требование должно быть выполнено до 31 мая.
Портал «Турпром» сообщает, что турецкие отельеры в последнее время испытывают серьезное давление со стороны европейских туристов. В частности, гостиницы получают угрозы бойкота, если они не откажутся заселять россиян.