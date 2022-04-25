Суд на этой неделе начнет рассматривать «оскорбительное дело» Александра Шестуна
Домодедовский суд Московской области 28 апреля начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна по факту угроз и оскорбления представителей власти
Домодедовский суд Московской области 28 апреля начнет рассмотрение уголовного дела в отношении экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна по факту угроз и оскорбления представителей власти. Для участия в процессе бывшего чиновника этапировали из Бежецка (Тверская область) в СИЗО подмосковного города Каширы.
Александру Шестуну вменяется в вину ряд его высказываний в адрес судьи Подольского горсуда Татьяны Юферовой (с марта 2022 года — зампредседателя Видновского городского суда) и представителей Генпрокуратуры, сделанных во время вынесения ему приговора по другому делу. Тогда Шестуна приговорили к 15 годам за превышение должностных полномочий.
Сейчас Шестуну вменяют угрозы Гаагским трибуналом и использование в речи «зооморфных образов».
По словам адвоката Михаила Трепашкина, который будет представлять в суде интересы бывшего чиновника, он сам и его подзащитный пока еще плохо знакомы с материалами дела. Поэтому, как говорит Михаил Иванович, скорее всего первое судебное заседание будет посвящено порядку рассмотрения дела. Во всяком случае, сторона защиты будет ходатайствовать о предоставлении времени на ознакомление со всеми документами и экспертизами. Также адвокат подчеркнул, что вменяемые Шестуну угрозы однозначно не могли иметь с реальностью ничего общего. А оценка любых эмоциональных слов и высказываний всегда трактуется субъективно....
Напомним, ранее сообщалось, что именно по результатам лингвистической экспертизы могут возникнуть определенные вопросы, так как ее провели Наталья Крюкова и Андрей Тарасов. Первая по образованию – учитель математики, второй — переводчик. То есть, заключение было сделано людьми, не имеющими профильного образования в сфере лингвистики (русского языка).