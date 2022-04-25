25 апреля 2022, 16:14
Сын известного бизнесмена на Lamborghini сбил девушку на электросамокате в центре Москвы
Сын известного бизнесмена, вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна сбил девушку на электросамокате. 28-летний Эдгар Эвоян находился за рулем спортивного автомобиля Lamborghini
Фото: misanec.ru
Сын известного бизнесмена, вице-президента группы компаний «Ташир» Артака Эвояна сбил девушку на электросамокате. 28-летний Эдгар Эвоян находился за рулем спортивного автомобиля Lamborghini.
Telegram-канал 112 сообщает, что авария произошла на Пресненской набережной. Пострадавшая - 19-летняя москвичка - пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора на электросамокате.
Девушку госпитализировали с переломами и ушибами, а водителя Lamborghini задержали на 48 часов.