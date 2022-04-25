В ФСБ сообщили о предотвращении покушения на пропагандиста Владимира Соловьева
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение «на одного известного российского журналиста». Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры
Сотрудники ФСБ предотвратили покушение «на одного известного российского журналиста». Об этом рассказал президент Владимир Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры.
Журналистом, на которого якобы было совершено покушение, оказался пропагандист Владимир Соловьев. Данную информацию подтвердили в Центре общественных связей ФСБ.
Накануне Владимир Соловьев в прямом эфире своей авторской программы «Соловьев Live» заявил, что на него «пожаловался» президент Украины Владимир Зеленский и попросил, чтобы «с ним разобрались в России».
«То есть Зеленский сюда засылает всяких разных граждан, имеющих прямое отношение к его спецслужбам, потому что ему обидно, что я говорю», - добавил пропагандист.
В ФСБ в свою очередь сообщили, что в ходе обысков у подозреваемых были изъяты взрывное устройство, «коктейли Молотова», оружие, наркотики, поддельные украинские паспорта, а также националистическая литература и атрибутика.