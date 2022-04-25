Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч материалов о спецоперации в Украине
Ранее проект Роскомсвобода подсчитал, что с начала спецоперации в Украине Роскомнадзор заблокировал как минимум 1500 сайтов и сервисов под предлогом распространения недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ
Роскомнадзор с 24 февраля заблокировал 85 тысяч материалов о спецоперации в Украине, признав изложенные в них сведения «фейком», сообщает РИА Новости.
Замглавы РКН Вадим Субботин объяснил такое количество блокировок «абсолютно недружественным отношением к России со стороны иностранных СМИ».
Ранее проект Роскомсвобода подсчитал, что с начала спецоперации в Украине Роскомнадзор заблокировал как минимум 1500 сайтов и сервисов под предлогом распространения недостоверной информации о действиях Вооруженных сил РФ. Из-за блокировки сайтов некоторые СМИ были вынуждены объявить о прекращении работы.
Также были заблокированы социальные сети Twitter, Facebook и Instagram (последние две являются продуктами компании Meta, признанной в России экстремистской).