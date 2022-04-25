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25 апреля 2022, 13:49

Минтуризма Египта массово проверяет отели на соответствие количеству «звезд»

Министерство туризма Египта проводит процедуру реклассификации местных гостиниц в соответствии с международными стандартами, по итогам которой в стране может сократиться количество гостиниц категории пять звезд

Минтуризма Египта массово проверяет отели на соответствие количеству «звезд»
Фото: baikalexpress.ru

Министерство туризма Египта проводит процедуру реклассификации местных гостиниц в соответствии с международными стандартами, по итогам которой в стране может сократиться количество гостиниц категории пять звезд.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что процедуру пересмотра «звездности» прошли уже 70% отелей от общего номерного фонда. Согласно промежуточным итогам аттестации, заявленному уровню сервиса не соответствует больше половины от всех проверенных гостиниц. «Лишние» звезды Минтуризма отобрало у 47 гостиниц в Хургаде и у 50 объектов размещения в Шарм-эш-Шейхе.

Одновременно с этим власти аннулируют лицензии на осуществление гостиничной деятельности за невыполнение санитарных и других требований по безопасному пребыванию туристов. По этому критерию лицензий лишились 15 отелей.

После обновления «звездности» гостиницы Египта перейдут на новый уровень минимальных цен, который вступит в силу с 1 ноября 2022 года.

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