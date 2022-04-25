Бывший топ-менеджер «Новатэка» мог убить свою жену и дочь «из ненависти к женщинам»
Испанские следователи озвучили предварительную версию гибели бывшего топ-менеджера российской компании «Новатэк» Сергея Протосени, его жены и дочери. Напомним, что их нашли мертвыми на собственной вилле в Льорет-де-Мар 21 апреля
Испанские следователи озвучили предварительную версию гибели бывшего топ-менеджера российской компании «Новатэк» Сергея Протосени, его жены и дочери. Напомним, что их нашли мертвыми на собственной вилле в Льорет-де-Мар 21 апреля. Семья постоянно проживала во Франции, а в Испанию приехала на Пасху.
Полиция Женералитета Каталонии считает, что Сергей Протосеня убил свою супругу и дочь «на почве ненависти к женщинам».
Как отмечает «Лента.ру», в заявлении полиции был использован термин «фемицид», которым обычно описывают убийство женщин по половому признаку.
Другие подробности расследования смерти бывшего топ-менеджера «Новатэка» и его близких родственников в полиции раскрывать не стали, сославшись на режим секретности.
Ранее сообщалось, что Сергей Протосеня убил свою жену и дочь, после чего покончил с собой.