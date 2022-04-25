Активисты «Гринпис» заблокировали в норвежском порту танкер с российской нефтью
Активисты организации «Гринпис» заблокировали танкер, который перевозил российскую нефть в Норвегию. Таки образом экологи решили выразить протест против действий российской армии в Украине
Активисты организации «Гринпис» заблокировали танкер, который перевозил российскую нефть в Норвегию. Таки образом экологи решили выразить протест против действий российской армии в Украине.
Активисты заблокировали танкер-продуктовоз, который прибыл из порта Усть-Луга. По данным сервиса отслеживания судов Marine Traffic, сейчас танкер с российской нефтью находится рядом с терминалом Exxon Mobil в норвежском порту Слаген, что в 70 километрах от Осло.
Экологи доплыли до танкера на небольшой лодке и приковали себя к якорной цепи, пытаясь предотвратить разгрузку. В «Гринпис» говорят, что на судне находится около 95 тысяч тонн нефти.
Экологи также обратились к правительству Норвегии с требованием запретить ввоз российской нефти, а от компании Exxon Mobil Esso потребовали расторгнуть контракты с РФ.