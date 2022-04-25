Российские гостиницы и хостелы отказались оплачивать услуги сервиса Booking
Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья отказались оплачивать услуги онлайн-сервису Booking.com, который приостановил свою работу в РФ из-за спецоперации в Украине и санкций
Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья отказались оплачивать услуги онлайн-сервису Booking.com, который приостановил свою работу в РФ из-за спецоперации в Украине и санкций.
Участники гостиничного бизнеса направили гендиректору Booking.com Гленну Фогелю письмо с требованием аннулировать все счета, которые были выставлены российским отелям с февраля 2022 года. Гостиницы отказываются оплачивать услуги сервиса из-за того, что интернет-платформа должна была предупредить отельеров о прекращении работы с ними за 14 дней.
Глава Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова сообщила, что в личном кабинете российских компаний на Booking хранились данные о клиентах за 20 лет работы.
«Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях», - заявила Воинова.