Центробанк изменил порядок расчета курса иностранных валют к рублю
Центральный банк изменил порядок расчета курса иностранных валют с целью обеспечения стабильной деятельности экономических агентов на территории РФ. Теперь регулятор будет определять курс валют к рублю по сделкам, проведенным не до 16:30, а до 15:30
Центральный банк изменил порядок расчета курса иностранных валют с целью обеспечения стабильной деятельности экономических агентов на территории РФ.
Теперь регулятор будет определять курс валют к рублю по сделкам, проведенным не до 16:30, а до 15:30 по московском времени.
«Курс доллара США по расчету к рублю будет вычисляться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам с 10:00 до 15:30 мск. Ранее период расчета — 10:00–16:30 мск», - говорится в официальном заявлении Банка России.
Для получения репрезентативных данных по обычным курсам евро и юаня по приходу к рублю время для расчета будет сокращено с 16:30 до 15:30 по Москве.
Напомним, что в первые дни спецоперации российской армии в Украине курс рубля обвалился до значений 120 рублей за доллар и 127 рублей за евро. По результатам мер, принятых Центробанком для обеспечения стабильности национальной валюты, рубль укрепился до 75 рублей за доллар и 79,8 рублей за евро.