ГИБДД дала разъяснения гражданам по поводу автоматического продления водительских прав
Госавтоинспекция дала разъяснения по поводу автоматического продления на три года срока действия водительских удостоверений, которые заканчиваются в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года
Госавтоинспекция дала разъяснения по поводу автоматического продления на три года срока действия водительских удостоверений, которые заканчиваются в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.
В ведомстве сообщили, что решение правительства о продлении срока действия водительских прав касается только национальных удостоверений и действует исключительно на территории РФ. На международные водительские удостоверения это правило не распространяется, сообщает ТАСС.
В разъяснении ГИБДД говорится, что при необходимости управлять транспортным средством за границей, гражданину все же необходимо поменять права.
Также поменять права придется в случае изменения данных водителя, появления медицинских ограничений на управление транспортом или потери документа.
Напомним, что федеральное правительство решило продлить действие водительских прав на три года для снижения административной нагрузки на граждан и организации.