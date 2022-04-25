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25 апреля 2022, 08:20

Власти США подготовили санкции против Алины Кабаевой, но вводить их опасаются

Власти США подготовили пакет санкций против олимпийской чемпионки по фигурному катанию, экс-депутата Госдумы и главы совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой

Власти США подготовили санкции против Алины Кабаевой, но вводить их опасаются
Фото: 24smi.org

Власти США подготовили пакет санкций против олимпийской чемпионки по фигурному катанию, экс-депутата Госдумы и главы совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой, которую могут связывать близкие отношения с президентом Владимиром Путиным.

Издание The Wall Street Journal пишет, что хотя пакет санкций против «любимой женщины российского президента» и подготовлен, американские власти не торопятся его вводить из-за того, что Владимир Путин может «агрессивно отреагировать» на этот шаг.

В Вашингтоне считают, что введение персональных санкций против Алины Кабаевой может привести «к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США».

The Wall Street Journal также пишет, что бывшая гимнастка является матерью «как минимум» трех детей Путина, а также может играть важную роль в сокрытии активов российского президента за границей.

Издание выяснило, что первый ребенок Кабаевой от Путина родился в 2015 году в Швейцарии. На свет он появился в , одном из самых дорогих родильных домов Европы — Sant’Anna.

После родов Алина Кабаева долгое время жила в Швейцарии в роскошной резиденции в Лугано с видом на горное озеро, а также в особняке с высокими стенами в муниципалитете Колони рядом с Женевой.

По словам источников, в 2019 году Кабаева родила близнецов в Москве. Daily Mail тогда писал, что роды проходили в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И. Кулакова.

В 2020 году издание The Insider (признано иностранным агентом) сообщило, что после предполагаемых родов Алины Кабаевой главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян получила элитную недвижимость в центре Москвы стоимостью более 800 млн рублей. Это нежилое помещение площадью 774,6 кв.м в жилом комплексе Mon Cher, где сейчас располагаются сеть ногтевых студий N.A.I.L.S Russia, банкетный зал The Great Hall Якиманка, салон мебели Henge и ателье пошива мужских костюмов Tailor Suit.

Дочь акушерки Агнесса Осипова купила в этом же комплексе апартаменты площадью 266,4 кв.м и стоимостью около 200 млн рублей.

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