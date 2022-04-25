Аэропорт «Внуково» вслед за «Шереметьево» ввел режим простоя
Московский аэропорт «Внуково» ввел режим простоя в связи с сокращением количества рейсов, особенно международных, из-за санкций. Ранее аналогичный режим был введен в аэропорту «Шереметьево»
Московский аэропорт «Внуково» ввел режим простоя в связи с сокращением количества рейсов, особенно международных, из-за санкций. Ранее аналогичный режим был введен в аэропорту «Шереметьево».
«Известия» пишут, что сотрудникам «Внуково» предложили перейти на неполный график работы. В пресс-службе воздушной гавани при этом сообщили, что аэропорт пока работает в штатном режиме, а сокращать сотрудников пока не планируется.
Также сообщается, что работников московского аэропорта «Домодедово» перевели на новый график работы и неполную занятость с целью «сохранения рабочих мест и зарплат в условиях финансового кризиса в авиаотрасли».
В «Шереметьево» режим простоя был введен еще в середине марта. Тогда в пресс-службе аэропорта сообщили, что этот режим коснулся только 20% сотрудников. При этом рабочие места сохранены, а работникам выплачивают 2/3 оклада.
В связи с резким сокращением полетов по международным направлениям на фоне санкций руководство «Шереметьево» приостановило работу терминала D и эксплуатацию третьей взлетно-посадочной полосы.
Напомним, что в рамках санкций Евросоюз закрыл свое воздушное пространство для российских авиакомпаний и потребовал от них вернуть лизинговые самолеты европейским собственникам.