25 апреля 2022, 00:36
Эммануэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов во Франции
Победителем второго тура президентских выборов во Франции стал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные с избирательных участков
Фото: uproxx.com
Победителем второго тура президентских выборов во Франции стал действующий глава государства Эммануэль Макрон. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на данные с избирательных участков.
Согласно предварительному подсчету голосов, Эммануэль Макрон набирает 58% голосов, а его соперница - лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен - получает 42% голосов.
Марин Ле Пен уже признала свое поражение на выборах президента, но заявила, что продолжит борьбу и будет выполнять обязательства перед гражданами страны, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что по итогам первого тура Макрон набрал 27,84% голосов, а Ле Пен - 23,15%.