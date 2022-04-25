25 апреля 2022, 01:40
Число погибших в результате пожара в здании ЦНИИ ВКС России выросло до 17 человек
Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Воздушно-космических сил в Твери выросло до 17 человек
Фото: КоммерсантЪ
Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте (ЦНИИ) Воздушно-космических сил в Твери выросло до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города.
Ранее сообщалось об 11 погибших при пожаре. Однако согласно новым данным, тела еще шестерых человек были найдены спасателями под завалами здания.
Поисковые работы на месте пожара продолжаются. Также сообщается о 30 пострадавших.
По предварительной версии, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на огромной площади мог привести поздний вызов сотрудников МЧС.