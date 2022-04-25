25 апреля 2022, 01:08
В России с начала спецоперации в Украине завели более 100 дел за антивоенные высказывания и участие в митингах
Российские следственные органы с начала спецоперации в Украине возбудили уже более 100 уголовных дел за участие в антивоенных акциях и антивоенные высказывания
Фото: Медиазона
Российские следственные органы с начала спецоперации в Украине возбудили уже более 100 уголовных дел за участие в антивоенных акциях и антивоенные высказывания.
Адвокат Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что большая часть уголовных дел возбуждена по статье о распространении фейковой информации о действиях Вооруженных сил РФ в Украине.
Вторая по популярности у силовиков статья - это вандализм. Фигурантами таких дел стали граждане, которые оставляют в публичных местах надписи «Нет войне» и подобные им. Несколько дел возбуждены по статье о применении насилия в отношении силовиков во время антивоенных протестов.