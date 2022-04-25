Bank of America закрыл счета российских посольств в Хьюстоне и Нью-Йорке
Один из крупнейших банков США - Bank of America - закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. По всей видимости, действия американского банка продиктованы исполнением санкций
Один из крупнейших банков США - Bank of America - закрыл счета генеральных консульств России в Хьюстоне и Нью-Йорке. По всей видимости, действия американского банка продиктованы исполнением санкций, которые были введены против Москвы из-за спецоперации в Украине.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что фактически российское посольство оказалось в блокаде со стороны американских госструктур.
«Счета двух наших генеральных консульств в Хьюстоне и Нью-Йорке были закрыты банком Bank of America. В наш адрес поступают угрозы: и телефонные, и письма приходят», - рассказал дипломат, слова которого приводит РИА Новости.
Посол Антонов также рассказал о проведении многочисленных митингов возле российского посольства и «актах вандализма», что свидетельствует о росте русофобии в США.