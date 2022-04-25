25 апреля 2022, 00:10
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию
Турция в минувшие выходные закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, которые следуют в Сирию
Фото: lyubimiigorod.ru
Турция в минувшие выходные закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, которые следуют в Сирию.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что ранее страна выдавала России каждые три месяца разрешение на пролет авиации. Действие последнего закончилось в апреле, а новое выдано не было, пишет «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Причина, по которой Анкара, не стала продлевать разрешение на пролет российских самолетов в Сирию, не сообщается.
Напомним, что официально Турция не присоединилась к санкциям против России из-за проведения спецоперации в Украине. Однако страна закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных судов.