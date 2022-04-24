Страны ЕС в обход санкций продали России вооружения на 350 млн евро
Страны Евросоюза продолжали экспортировать в Россию военные технические средства в нарушение санкций, которые действовали в последние года. Как минимум 10 европейских государств продали России вооружения на 350 млн евро
Страны Евросоюза продолжали экспортировать в Россию военные технические средства в нарушение санкций, которые действовали в последние года. Как минимум 10 европейских государств продали России вооружения на 350 млн евро, сообщает The Telegraph со ссылкой на данные Евросоюза.
Так, почти 78% от общего объема поставок приходится на немецкие и французские компании. В обход санкций они снабдили Россию военной техникой и боеприпасами (включая винтовки, торпеды и бронетехнику) на 273 млн евро. Сейчас эта техника может использоваться для проведения спецоперации в Украине, предполагает издание.
Напомним, что запрет на поставки оружия в Россию был введен еще в 2014 году в качестве санкций в ответ на присоединение Крыма к РФ. Однако власти Франции разрешили местным компаниям выполнять контракты, заключенные с Россией до 2014 года.
Италия отправила оружие на 22,5 млн евро после введения эмбарго, а Великобритания - на 2,4 млн евро, Австрия, Болгария и Чехия - на 49,3 млн евро в период с 2015 по 2022 год.