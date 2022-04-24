24 апреля 2022, 12:06
В бельгийском порту из-за санкций застряли 8 тысяч люксовых авто для России
В бельгийском порту Зебрюгге застряли около 8 тысяч люксовых автомобилей, которые планировалось доставить в Россию, но теперь это оказалось невозможным из-за санкций
Фото: korabli.eu
В бельгийском порту Зебрюгге застряли около 8 тысяч люксовых автомобилей, которые планировалось доставить в Россию, но теперь это оказалось невозможным из-за санкций.
Издание The Wall Street Journal сообщает, что в порту застряли автомобили Lexus, Cadillac и Mercedes. Машины прибыли в Бельгию из Азии еще в начале апреля, однако в связи с введением властями ЕС запрета на поставку в Россию предметов роскоши, люксовые авто не смогли пройти таможню.
Начальник автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансен сообщил, что в порту также застряли запчасти для самолетов, полупроводники и химикаты (на их поставку в Россию был введен запрет из-за спецоперации в Украине).
Аналогичная проблема возникла и в других торговых хабах Европы.