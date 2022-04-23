США могут ввести санкции против Романа Абрамовича из-за провала в переговорах Москвы и Киева
Власти США обсуждают введение персональных санкций против миллиардера Романа Абрамовича. Ранее Белый дом не вводил санкции против бизнесмена по просьбе президента Украины Владимира Зеленского
Власти США обсуждают введение персональных санкций против миллиардера Романа Абрамовича. Ранее Белый дом не вводил санкции против бизнесмена по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Последний ссылался на то, что г-н Абрамович является посредником в переговорах между Киевом и Москвой.
Агентство Bloomberg сообщает, что в Вашингтоне теперь считают санкции против Романа Абрамовича целесообразными, так как его последние попытки реанимировать переговорный процесс не увенчались успехом.
В ходе своей последней поездки в Киев Абрамович не смог встретиться лично с Зеленским, а пообщаться ему удалось только с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.
Источники агентства сообщили, что когда стало ясно, что переговоры не продвигаются, то советники Белого дома стали снова настаивать на введении санкций против олигарха.
Напомним, что с начала спецоперации в Украине власти США, Великобритании и Евросоюза ввели санкции против десятков российских бизнесменов. Роман Абрамович фигурирует только в санкционных списках ЕС и Великобритании.