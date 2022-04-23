Меню
Бизнес
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
23 апреля 2022, 16:52

США могут ввести санкции против Романа Абрамовича из-за провала в переговорах Москвы и Киева

Власти США обсуждают введение персональных санкций против миллиардера Романа Абрамовича. Ранее Белый дом не вводил санкции против бизнесмена по просьбе президента Украины Владимира Зеленского

США могут ввести санкции против Романа Абрамовича из-за провала в переговорах Москвы и Киева
Фото: football-tv.ru

Власти США обсуждают введение персональных санкций против миллиардера Романа Абрамовича. Ранее Белый дом не вводил санкции против бизнесмена по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Последний ссылался на то, что г-н Абрамович является посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

Агентство Bloomberg сообщает, что в Вашингтоне теперь считают санкции против Романа Абрамовича целесообразными, так как его последние попытки реанимировать переговорный процесс не увенчались успехом.

В ходе своей последней поездки в Киев Абрамович не смог встретиться лично с Зеленским, а пообщаться ему удалось только с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком.
Источники агентства сообщили, что когда стало ясно, что переговоры не продвигаются, то советники Белого дома стали снова настаивать на введении санкций против олигарха.

Напомним, что с начала спецоперации в Украине власти США, Великобритании и Евросоюза ввели санкции против десятков российских бизнесменов. Роман Абрамович фигурирует только в санкционных списках ЕС и Великобритании.

Материалы по теме
Гаджеты Apple и автомобили люксовых марок разрешили ввозить в Россию без разрешения правообладателя
Сервис OnlyFans приостановил выплаты российским пользователям из-за санкций
Страны Евросоюза в рамках санкций арестовали российские активы на 35 млрд евро
Сейчас на главной
Параллельный импорт всех спасет
антироссийские санкции
Параллельный импорт всех спасет
Минпромторг России подготовил список продукции, которую предлагается вводить в страну в рамках параллельного импорта. При параллельном импорте не требуется разрешения правообладателя на ввоз товаров
Криптобиржу Binance заподозрили в сотрудничестве
криптовалюта
Криптобиржу Binance заподозрили в сотрудничестве
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, которая накануне ввела ограничения на обслуживание клиентов из РФ в рамках западных санкций, ранее сотрудничала с российскими властями и передавала им данные о тех, кто донатил Алексею Навальному и его структурам
В России за год по статье о насилии в отношении силовиков осудили 7 523 человека
нападение на силовиков
В России за год по статье о насилии в отношении силовиков осудили 7 523 человека
По итогам прошлого года 6910 из 7523 человек были осуждены по первой части 318-й статьи (применение неопасного для жизни или здоровья насилия). Для сравнения, в 2020 году было возбуждено 5687 таких дел
В Тюмени отменили концерт ДДТ из-за отказа группы играть в зале с буквой Z
ДДТ
В Тюмени отменили концерт ДДТ из-за отказа группы играть в зале с буквой Z
Лидер группы Юрий Шевчук не назвал точные причины отмены тюменского концерта, но предположил, что это связано с отказом ДДТ выступать в зале с буквой Z (символ поддержки российской армии)
Власти Японии впервые официально обозначили Южные Курилы «оккупированной территорией»
курильские острова
Власти Японии впервые официально обозначили Южные Курилы «оккупированной территорией»
Запись об оккупации Россией северных территорий Японии появилась в «Синей книге по дипломатии», которую 22 апреля МИД представил правительству
Время доносов и арестов
война на украине
Время доносов и арестов
Отделение «Единой России» в Санкт-Петербурге сообщило о запуске бота, с помощью которого можно пожаловаться на «лживую информацию», например, о действиях российской армии в Украине
В ООН сообщили о гибели 2345 мирных граждан с начала спецоперации в Украине
В Украине за время спецоперации, которая началась 24 февраля, погибли 2345 мирных жителей, еще около трех тысяч человек получили ранения. Такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
Мужчину обвинили в участии в несогласованном митинге из-за сине-желтых кроссовок
война на украине
Мужчину обвинили в участии в несогласованном митинге из-за сине-желтых кроссовок
Инцидент произошел еще 6 марта, но известно о нем стало только в апреле. Мужчина шел в ЦУМ за подарками к 8 марта, но на Театральной площади его задержали силовики и увезли в ОВД «Лианозово»
Борцы с коррупцией нашли у Ксении Шойгу лофт и два пентхауса за 500 млн рублей
доходы чиновников
Борцы с коррупцией нашли у Ксении Шойгу лофт и два пентхауса за 500 млн рублей
Дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения владеет лофтом и двумя пентхаусами общей стоимостью около 500 млн рублей. Об этом говорится в расследовании канала «Популярная политика», который ведут соратники Алексея Навального
Миллиардеров по осени считают
рейтинг миллиардеров
Миллиардеров по осени считают
Российская редакция делового журнала Forbes отложила публикацию рейтинга 200 богатейших бизнесменов страны. Главный редактор Николай Мазурин сообщил, что такое решение принято в связи с «неопределенной ситуацией на рынках»
Сергей Лавров и Олег Дерипаска в 2018 году вместе ездили в Японию
Сергей Лавров
Сергей Лавров и Олег Дерипаска в 2018 году вместе ездили в Японию
Миллиардер Олег Дерипаска и глава МИД России Сергей Лавров в 2018 году совершили совместную поездку в Японию. Бизнесмена сопровождала эскортница Екатерина Лобанова, а министра - его любовница Светлана Полякова
Госдеп США ввел визовые санкции против 635 россиян
антироссийские санкции
Госдеп США ввел визовые санкции против 635 россиян
Также в этом списке причастные к «подрыву демократии» в Белоруссии и нарушению прав человека в исправительных учреждениях и местах неофициальное содержания под стражей в «подконтрольных России» районах Донбасса
Украину с начала спецоперации покинуло более 5 млн человек. Больше половины остались в Польше
Больше всего украинцев направляется в Польшу – это как минимум 2,8 млн человек. В Румынию уехали примерно 757 тысяч человек, в Россию - более 549 тысяч человек, в Венгрию - 471 тысяча человек
Подсанкционные российские банки отказались от выпуска карт UnionPay
банки
Подсанкционные российские банки отказались от выпуска карт UnionPay
Российские банки, которые находятся под блокирующими санкциями, не смогут выпускать карты китайской платежной системы UnionPay. В настоящее время такая банковская карта позволяет россиянам расплачиваться за границей
Дело ясное, что дело темное
война на украине
Дело ясное, что дело темное
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал журналистам обращаться по вопросу гибели крейсера «Москва» в Министерство обороны, которое «является единственным источником информации об экипаже ракетного крейсера
Сервис Netflix сообщил о рекордной потере подписчиков из-за спецоперации в Украине
Netflix
Сервис Netflix сообщил о рекордной потере подписчиков из-за спецоперации в Украине
Стриминговая компания Netflix сообщила о крупной потере подписчиков впервые за 10 лет. За первые три месяца 2022 года число подписчиков сократилось на сотни тысяч человек
Российским компаниям могут разрешить оплачивать импортные товары и услуги криптовалютой
криптовалюта
Российским компаниям могут разрешить оплачивать импортные товары и услуги криптовалютой
С такой инициативой выступила Федеральная налоговая служба (ФНС) при обсуждении законопроекта Минфина о регулировании цифровой валюты
Чиновникам разрешат занимать свои должности до 70 лет
чиновники
Чиновникам разрешат занимать свои должности до 70 лет
Депутаты Госдумы в мае планируют внести изменения в закон о государственной гражданской службе, которые увеличат до 70 лет предельный возраст нахождения на службе для чиновников федеральных органов исполнительной власти