Гаджеты Apple и автомобили люксовых марок разрешили ввозить в Россию без разрешения правообладателя
Минпромторг России подготовил список продукции, которую предлагается вводить в страну в рамках параллельного импорта. При параллельном импорте не требуется разрешения правообладателя на ввоз товаров
Минпромторг России подготовил список продукции, которую предлагается вводить в страну в рамках параллельного импорта. При параллельном импорте не требуется разрешения правообладателя на ввоз товаров, поэтому такая схема позволит обойти санкционные ограничения.
Ведомство предлагает ввозить в Россию без разрешения правообладателя свыше 50 групп товаров более 200 брендов. В списке есть автомобили Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, а также двигатели Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen, шины Michelin, Goodyear, Continental, Bridgestone.
Также под параллельный импорт попадут гаджеты Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, бытовая техника Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, а также игровые приставки Play Station, X-Box, Nintendo, сообщают «Известия».
Параллельный импорт правительство РФ разрешило в связи с массовым уходом иностранных компаний с российского рынка и отказом от поставок своих товаров в Россию из-за спецоперации в Украине.