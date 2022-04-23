Банк «Тинькофф» заблокировал карту с пожертвованиями для оплаты штрафов участников протестов
Банк «Тинькофф» заблокировал карту, на которую собирались пожертвования для благотворительной инициативы «Пикетмэн». Эти деньги идут на оплату штрафов задержанным на антивоенных пикетах и других акция протеста
Банк «Тинькофф» заблокировал карту, на которую собирались пожертвования для благотворительной инициативы «Пикетмэн». Эти деньги идут на оплату штрафов задержанным на антивоенных пикетах и других акция протеста.
Журналист Илья Азар обратился к представителям «Тинькофф» с просьбой разблокировать карту с пожертвованиями. «Надеюсь, она просто показалась им подозрительной из-за большого количества поступлений небольших переводов в последние дни», - отметил журналист.
Ранее банк «Тинькофф» заблокировал счет журналиста Би-Би-Си Андрея Захарова, который был признан иностранным агентом. При этом в финансовой организации отказались объяснить ситуацию держателю карты.
«Реально так и сказали: объяснять не будут, решение пересмотру не подлежит. Но деньги можете вывести в другой банк; и на том „спасибо“. Иноагентов больше не обслуживают?», - отметил журналист.