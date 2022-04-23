Криптобиржу Binance заподозрили в передаче властям данных о гражданах, донативших Алексею Навальному
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, которая накануне ввела ограничения на обслуживание клиентов из РФ в рамках западных санкций, ранее сотрудничала с российскими властями и передавала им данные о тех, кто донатил Алексею Навальному и его структурам
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance, которая накануне ввела ограничения на обслуживание клиентов из РФ в рамках западных санкций, ранее сотрудничала с российскими властями и передавала им данные о тех, кто донатил Алексею Навальному и его структурам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников, близких к главе отделения Binance по Восточной Европе и России Глебу Костареву.
По данным агентства, Росфинмониторинг подчиняется непосредственно президенту России и связана с ФСБ. Формально передача данных клиентов Binance подавалась как сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и другими экономическими преступлениями. Однако Росфинмониторинг в первую очередь интересовался пожертвованиями граждан организациям, связанным с Навальным.
Глеб Костарев ранее говорил, что у него «не было выбора» и возможности отказаться от «сотрудничества» с российскими спецслужбами. При этом руководтели Binance уверяют, что российские власти якобы никогда не контактировали с ними по поводу Навального».
Напомним, что после начала спецоперации в Украине руководство Binance выступило против «политиков и диктаторов», которые развязывают боевые действия, но выразило поддержку «жителям России и Украины», которые терпят лишения из-за такой политики.
22 апреля криптобиржа заявила, что в рамках исполнения пятого пакета санкций российские клиенты с депозитом в размере более 10 тысяч евро обслуживаться больше не будут.