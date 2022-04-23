23 апреля 2022, 00:06
Минюст внес в реестр инагентов Алексея Венедиктова, Леонида Волкова и Александра Невзорова
В реестр были добавлены восемь человек. Это главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, авторы «Радио Свобода» Екатерина Лушникова, Артур Асафьев и Владимир Воронов
Фото: discover24.ru
Министерство юстиции РФ по уже сложившейся традиции в пятницу в очередной раз расширило список СМИ-«иностранных агентов».
В реестр были добавлены восемь человек. Это главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, публицист Александр Невзоров, журналист Сергей Пархоменко, авторы «Радио Свобода» Екатерина Лушникова, Артур Асафьев и Владимир Воронов, социолог Виктор Вахштайн, а также ЛГБТ-активист Ярослав Сироткин.
Кроме того, Минюст добавил в реестр физлиц-инагентов соратника Алексея Навального Леонида Волкова и публициста Владимира Кара-Мурзу.
Напомним, что в минувшую пятницу Басманный райсуд Москвы арестовал Кара-Мурзу на срок до 12 июня по делу о распространении фейков о действиях российской армии.