В России за год по статье о насилии в отношении силовиков осудили 7 523 человека
По итогам прошлого года 6910 из 7523 человек были осуждены по первой части 318-й статьи (применение неопасного для жизни или здоровья насилия). Для сравнения, в 2020 году было возбуждено 5687 таких дел
Российские суды в 2021 году осудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» 7 523 человека. Это рекордный показатель для нашей страны.
Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде РФ, по сравнению с 2020 годом число осужденных по 318-й статье УК РФ выросло на 16,4%.
По итогам прошлого года 6910 из 7523 человек были осуждены по первой части 318-й статьи (применение неопасного для жизни или здоровья насилия). Для сравнения, в 2020 году было возбуждено 5687 таких дел.
Еще 613 человек были осуждены по второй части «Насилие, представляющее опасность для жизни и здоровья», сообщает РБК.
Чаще всего дела по факту применения насилия в отношении представителя власти возбуждают в отношении участников протестных митингов. В большинстве случаев обвиняемых приговаривают к реальному лишению свободы, даже если здоровью сотрудника правоохранительных органов не был причинен никакой вред.