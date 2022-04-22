В Совете Федерации предложили эвакуировать россиян из стран Запада из-за русофобии
Российским гражданам в условиях возрастающей русофобии может понадобиться эвакуация из западных стран. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Константин Косачев
Российским гражданам в условиях возрастающей русофобии может понадобиться эвакуация из западных стран. С таким заявлением выступил член Совета Федерации Константин Косачев.
«Я не исключаю, что в каких-то случаях может потребоваться и эвакуация наших сограждан, когда дальнейшее проживание в других странах окажется невозможным», - заявил сенатор во время видеомоста «Единой России» по проблеме западной русофобии в отношении россиян.
Константин Косачева добавил, что уже сейчас нужно хотя бы в профилактическом режиме просчитывать каналы, которые могут потребоваться «для трансфера на родину наших соотечественников».
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что из-за спецоперации в Украине россияне в разных странах мира сталкиваются с агрессией и «отвратительными проявлениями русофобии».