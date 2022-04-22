22 апреля 2022, 15:32
Признанный инагентом правозащитник Лев Пономарев уехал из России
Глава организации «За права человека» (признана иностранным агентом) Лев Пономарев (также признан инагентом) уехал из России. Правозащитник назвал свой отъезд временным и объяснил свое решение давлением со стороны властей на него и его проекты
Фото: infopovod.ru
Глава организации «За права человека» (признана иностранным агентом) Лев Пономарев (также признан инагентом) уехал из России. Правозащитник назвал свой отъезд временным и объяснил свое решение давлением со стороны властей на него и его проекты.
«Ситуация вокруг меня и моих правозащитных организаций все это время была тревожная. Это и постоянные провокации, и спам-атаки, и задержания, и, не скрою, неоднозначная информация из разных источников о планах насчет меня», - заявил Пономарев.
Свой отъезд из России правозащитник назвал скорее отпуском, который «вряд ли продлится долго».