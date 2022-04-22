«РЖД» анонсировала запуск дополнительных поездов на юг в летний период
В госкомпании заявили, что дополнительные поезда летом нужны, чтобы «все смогли уехать». Всего было назначено 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных
«Российские железные дороги» (РЖД) объявили о запуске в летний период 85 дополнительных поездов в южные города страны.
В госкомпании заявили, что дополнительные поезда летом нужны, чтобы «все смогли уехать». Всего было назначено 112 пар сезонных летних поездов из различных регионов в дополнение к 480 парам круглогодичных. Из них 85 доппоездов будут курсировать с юга и на юг.
Больше всего железнодорожных рейсов было назначено в Анапу (37 составов), еще 31 доппоезд будет ездить в Адлер. В Новороссийск добавили 13 поездов, а в Кисловодск и Ейск - по два.
Напомним, что из-за спецоперации в Украине Росавиация продлила ограничения на полеты гражданских самолетов в некоторые южные города страны. Это Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.