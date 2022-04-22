22 апреля 2022, 14:53
Сервис OnlyFans приостановил выплаты российским пользователям из-за санкций
Британская платформа для публикации эротического контента OnlyFans сообщила о приостановке обслуживания российских аккаунтов, а также выплат пользователям из России
Фото: webcam-best.com
Британская платформа для публикации эротического контента OnlyFans сообщила о приостановке обслуживания российских аккаунтов, а также выплат пользователям из России.
В официальном заявлении OnlyFans говорится, что «ужесточение ограничений на платежи в Россию и из России» помешало платформе обслуживать российские аккаунты.
Отметим, что еще в первые дни спецоперации в Украине администрация OnlyFans без предупреждения ограничила доступ пользователям из России. Позже представители сервиса заявили, что восстановили доступ и будут продолжать обслуживать пользователей из РФ до тех пор, пока они смогут получать переводы.