22 апреля 2022, 13:59
Против бывшего издателя «Медузы» возбудили дело о фейках про российскую армию
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего издателя «Медузы» и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика по факту распространения фейковой информации о Вооруженных силах РФ
Фото: be-in.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего издателя «Медузы (издание признано иностранным агентом) и бывшего гендиректора «Яндекс.Лавки» Ильи Красильщика по факту распространения фейковой информации о Вооруженных силах РФ.
По данным Baza, дело против Красильщика возбудили на основании его поста в соцсети о событиях в Буче Киевской области.
«От кадров из Бучи невозможно прийти в себя. Ощущение, что есть до и после. Ощущение, что вот эта армия нашей страны, она на все способна. И страна тоже», - так Илья Красильщик подписал фотографии из Бучи, опубликованные в западных СМИ.
Красильщик прокомментировал уголовное дело против себя словами «я не собираюсь в Россию, поэтому пусть горят в аду».