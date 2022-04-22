Перед российской армией поставили задачу обеспечить сухопутных коридор в Крым
И.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что выполнение поставленной задачи позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики
Российские военные озвучили основную задачу «второго этапа спецоперации в Украине». Это установление полного контроля над Донбассом и южной частью Украины.
И.о. командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев сообщил, что выполнение поставленной задачи позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты украинской экономики.
Кроме того, контроль над югом Украины даст возможность получить выход в Приднестровье, «где фиксируются факты притеснения русскоязычного населения».
«Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великую Отечественную войну, вся Европа, весь мир против нас был. И сейчас то же самое, они никогда не любили Россию», — добавил военный, слова которого приводит «Медуза» (издание признано иностранным агентом).