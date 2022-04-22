22 апреля 2022, 12:57
Страны Евросоюза в рамках санкций арестовали российские активы на 35 млрд евро
Страны Евросоюза в рамках исполнения санкций заморозили российские активы на общую сумму 35 млрд евро. В основном речь идет о средствах Центрального банка РФ
Фото: rtvi.com
Страны Евросоюза в рамках исполнения санкций заморозили российские активы на общую сумму 35 млрд евро. В основном речь идет о средствах Центрального банка РФ.
Больше всего активов было заморожено во Франции – на 23,5 млн евро. Бельгия заморозила российских активов на 10 млрд евро, что отражает в том числе влияние отключения от системы SWIFT семи российских подсанкционных банков, сообщает Bloomberg.
Финансовые власти Италии заморозили российские активы на миллиард евро, но в данном случае речь идет уже об активах олигархов.
Ирландия заморозила имущество на сумму около 839 млн евро, Нидерланды — около 516 мон евро, Польша и Швеция – на 34,5 и 28,8 млн евро соответственно.