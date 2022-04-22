22 апреля 2022, 11:45
Политика Владимира Кара-Мурзу обвинили в распространении фейков о российской армии
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы по факту распространения фейков о российской армии. Сейчас публицист находится на допросе, сообщил его адвокат Вадим Прохоров
Фото: ozodlik.mobi
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы по факту распространения фейков о российской армии. Сейчас публицист находится на допросе, сообщил его адвокат Вадим Прохоров.
Какие конкретно высказывания Следственный комитет инкриминирует оппозиционному деятелю, не уточняется.
12 апреля Владимир Кара-Мурза был арестован на 15 суток по обвинению в «неповиновении полиции». Сотрудники МВД в протоколе написали, что политик, увидев полицию, «изменил траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться, попытался скрыться».