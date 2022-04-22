22 апреля 2022, 11:36
Производитель Zewa и Libresse сообщил об уходе с российского рынка
В пресс-релизе Essity говорится, что в 2021 году чистый объем продаж компании в России составил около 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема продаж компании в 2021 году
Фото: lifehacker.ru
Шведская компания-производитель средств гигиены Essity объявила об уходе с российского рынка.
В компании заявили, что условия ведения бизнеса в России из-за санкций сильно ухудшились, а их активы упали в цене примерно на 1,4 млрд шведских крон (150 млн долларов).
В пресс-релизе Essity говорится, что в 2021 году чистый объем продаж компании в России составил около 2,8 млрд шведских крон, что соответствует примерно 2% от общего объема продаж компании в 2021 году.
Essity владеет такими известными брендами как Zewa, Libresse, Libero, Familia, Lotus, Leukoplast и Tork.